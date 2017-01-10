Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavayev’in, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansı yüzleri güldürdü. Ukraynalı oyuncu henüz takıma adapte olamadığını söylerken “Bu şekilde bir performans başlangıç tabii ki çok güzel. Golden sonra takım arkadaşlarımın tebrik etmesi beni çok mutlu etti” dedi. Dil problemi yaşayan Ukraynalı “Henüz uyum aşamasındayım. Eksiklerim olduğunun da farkındayım. Kısa sürede bunları aşıp çok daha iyi olacağım” diye konuştu.

Zamana ihtiyacı var

Karavayev’in performansını değerlendiren yardımcı antrenör Cor Pot da Ukraynalı oyuncunun iyi bir maç çıkardığını söyledi. Pot, “Oleksandr’ın ilk maçında gol atması güzel oldu. Onun için çok önemli bir akşamdı. Top kontrolünde bazı şanssızlıklar yaşadı ama maç keyifli bitti” derken, “O genç ve kıymetli bir oyuncu. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma katıldı. Bu kariyeri için büyük bir adım. Gerçek kapasitesine ulaştığında daha iyi işler yapacaktır. Ancak bunun için biraz zamana ihtiyacı var” dedi.