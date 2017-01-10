Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belki bazıları Fernandao'dan ümidini kesmişti, 'Bu takımda oynamaz' diyordu ama hocamız bana inandı ve her zaman güvenini dile getirdi. Ben de boşa çıkarmadım" ifadelerini kullandı.

"GOLCÜNÜZ FERNANDAO GELDİ"

Fernandao, Antalya kampına katıldığında Advocaat'a "Golcünüz Fernandao geldi, bundan sonra problem yok" ifadesini kullandı. Advocaat da Brezilyalı golcüye 'Biliyorum' şeklinde gülerek cevap verdi. Advocaat maç sonrası da Brezilyalı golcüye bu performansını sürdürmesini istedi, "Senden istediğim de tam bu şekilde oynaman" dedi.