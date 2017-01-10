Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmayı planladığı Aatif Chahechouhe sürpriz bir kararla sarı lacivertlilerin kampına dahil edildi.

EKİCİ ÇIKMAZI

Faslı yıldızın Trabzonspor'a gitmemekte diretmesi sonrası yönetimin kararıyla daha önce Antalya kampına çağrılmaması fakat karar değiştirilerek bugün ayağının tozuyla antrenmana çıkartılması, Aatif-Ekici takasının gerçekleşmeyeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

VOLKAN GİTTİ, AATIF GELDİ

Diğer bir iddia da Volkan Şen'in sakatlığı sonrası Advocaat'ın talebi doğrultusunda pozisyon alternatiflerinin artırılması amacıyla Aatif Chahechouhe'nun kampa dahil edildiği yönünde.

Sarı lacivertli kulübün Mehmet Ekici transferinde şimdi nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.