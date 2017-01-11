Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Gençlerbirliği'nden son bir yanıt geldi. Vitor Hugo ve Vida'nın yanı sıra yerli olarak Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık ile ilgilenen Galatasaray, bu transferi henüz istediği rakamlara çekmeyi başaramadı.

2.5 MİLYON'A KADAR İNDİLER

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın Galatasaray'a Ahmet Çalık transferinde son teklifinin 2.5 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde Ahmet Çalık için 2 milyon Euro'luk son teklifini sunduğu belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Ahmet Çalık konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

ÜMİT ÖZAT: ''TARTIŞMASIZ TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ''

Geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ahmet Çalık tartışmasız olarak Türkiye'nin en iyi stoperi. Benim Ahmet Çalık gitsin diye bir derdim yok. Ne benim ne de kulübümün böyle bir derdi var. Bugün gelip almazlarsa yarın gelip alırlar, bizim öyle bir derdimiz yok o almazsa başkası alır. Almasa da biz kaptanımızı bırakmayız, bizim için olmazsa olmazımızdır Ahmet Çalık" ifadelerini kullanmıştı.