Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona’dan hiçbir futbolcunun katılmadığı galada gözler tamamen Real Madridli oyunculardaydı. France Football dergisi ile 2010’dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen “Yılın En İyileri Ödülleri”, FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda yılın en iyi 11 futbolcusu ile yılın teknik adamı da seçildi. FIFA Fair Play Ödülü ise uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense’ye Sudamericana Kupası’nı armağan eden Atletico Nacional takımına verildi. En iyi futbolcu ödülünün alan Cristiano Ronaldo’nun yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu. Portekizli yıldız alaycı bir tavırla, “Barcelonalı bazı insanların bu gece bizimle olamadıkları için üzgünüm. Fakat onları anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

FİFA YILIN 11’İ

∂ Neuer (B.Münih)

∂ Pique (Barcelona)

∂ Ramos (R.Madrid)

∂ Alves (Juventus)

∂ Marcelo (R.Madrid)

∂ Modric (R.Madrid)

∂ Iniesta (Barcelona)

∂ Kroos (R.Madrid

∂ Messi (Barcelona)

∂ Ronaldo (R.Madrid)

∂ Suarez (Barcelona)