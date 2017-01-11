Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor’a 2009-2010 sezonunda transfer olduktan sonra oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Pablo Martin Batalla, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Taraftarların “Batalla’nın heykeli dikilmeli” şeklindeki görüşlerinin hatırlatılması üzerine tevazu gösteren Arjantinli yıldız, “Böyle bir şey gerekli mi ya da ben böyle bir şeyi hak ediyor muyum diye sorarsanız böyle bir şeyi kesinlikle hak ettiğimi düşünmüyorum. Çok daha önemli işler yapan insanlar var. Doktorlar, öğretmenler gibi. Bu insanların heykelleri dikilmeli” dedi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yardımcılarından Fuat Buruk’un,“Batalla, 3 tane Sneijder eder” sözlerinin hatırlatılması üzerine Batalla, “Düşünceleri beni çok mutlu etti ama aynı görüşte olmadığımı kesinlikle belirtmem gerekiyor” diyerek yine mütevazılığını gösterdi. “Türkiye’de seni en çok zorlayan oyuncu kim oldu?’ sorusunu cevaplayan yıldız oyuncu, “Çok açık arayla Alex de Souza. Benim Türkiye’deki zamanımda en çok beğendiğim oyuncuydu. Harika bir kariyer geçirdi. Çok güzel izler bıraktı. Onun yaptığı hareketleri izlemek büyük bir zevkti” sözlerini kullandı.