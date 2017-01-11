Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA Konseyi’nden yapılan açıklamada Dünya Kupası’nın 2026’dan itibaren 48 takımla oynanacağı duyuruldu. 1998’den itibaren 8 grup halinde 32 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kupası’nın grup şekillenmesinde de değişikliğe gideceğini duyuran FIFA, 48 takımlı katılımın şu şekilde olacağını açıkladı: Yeni statü doğrultusunda, 3’erli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32’si üst tura yükselecek. Bu aşamadan sonra eleme usulü maçlara geçilecek. Avrupa dışındaki konfederasyonların katılımının artması ve organizasyondan elde edilen gelirin yükselmesinin amaçlandığı yeni formata göre, turnuva boyunca yapılacak karşılaşma sayısı, 64’ten 80’e çıkacak. Kupayı kazanacak takım yine 7 maç oynamış olacak. Rusya’nın 2018’de, Katar’ın 2022’de ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası’nı, 2026’da düzenleyecek ülke ise henüz belirlenmedi.