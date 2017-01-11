Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Devre arasında en az 3 oyuncu almayı hedefleyen Fenerbahçe’de işler planlandığı gibi gitmiyor. Ara dönemde transfer başlı başına zor bir işken, döviz kurundaki artış ve UEFA’yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması da sarı-lacivertlilerin girişimlerini kısıtlıyor. Henüz Shakhtar’dan kiraladığı Oleksandr Karavayev dışında bir oyuncu alamayan Fenerbahçe Yönetimi, Dirk Advocaat’ın isteği doğrultusunda 10 numara arayışlarını sürdürürken ön plana çıkan isim düşük maliyetli Sergiy Sydorchuk oldu. Ukrayna Milli Takımı’nda da görev alan 25 yaşındaki oyuncu için Dinamo’nun kapısını çalan sarı-lacivertliler, Kiev ekibiyle kıran kırana bir pazarlığa girişti.

Kiralanması bekleniyor

Ancak bu transfer de pek kolay olacak gibi görünmüyor. Fenerbahçe piyasa değeri 4.5 milyon avro olan Sydorchuk’u daha düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlasa da sarı-lacivertlilerin ihtiyacının farkında olan Dinamo Kiev yönetimi rakamı yüksek tutuyor. 25 yaşındaki oyuncu için satın alma şartlarını zorlayan Fenerbahçe, kiralık opsiyonunu da değerlendiriyor. Ki, bu ihtimal daha yakın görünüyor. Ukrayna’da liglerin geç başlayacak olması ve Dinamo’nun Avrupa defterini kapatması transferin önünü açarken tarafların en kötü ihtimalle kiralık sözleşme üzerinden el sıkışması bekleniyor. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama hedefliyor.

Şen’in yerine Petryak

Yüksek maliyetler nedeniyle transferde rotasını Doğu Avrupa’ya çeviren Fenerbahçe’de Sergiy Sydorchuk’un yanı sıra Ivan Petryak’ın da ismi gündeme alındı. Denizli’yle oynanan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen’in en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle kanat takviyesi isteyen Dirk Advocaat, yönetime Zorya’nın 22 yaşındaki oyuncusunun ismini verdi. Fenerbahçe, Petryak’ı kiralamak için harekete geçti. Petryak da Karavayev gibi Zorya’da kiralık olarak forma giyiyor ancak bonservisi Shakhtar da.

TAM BİR JOKER

25 yaşındaki Sergiy Sydorchuk, Ukrayna’nın parlayan yıldızlarından biri. 16 defa Ukrayna Milli Takımı formasını da giyen 1.89 metre boyundaki oyuncu orta sahanın her bölgesinden görev yapabiliyor. Bu transfer gerçekleşirse Advocaat onu 10 numara olarak da ön libero olarak da kullanabilecek.

Yedekler hırs yaptı

Takımdaki geleceği tartışılan Salih Uçan, sakatlıktan sonra ilk 11’deki yerini kaybeden Ozan Tufan ve ikinci yarıda Advocaat’ın bankosu olmak isteyen Alper Potuk, Antalya kampında ekstra çalışıyor. Hocanın gözüne girmeye kararlı olan üç oyuncu sabah erken kalkarak fazla mesai yapıyor, idmanlardaki hırslarıyla da dikkat çekiyor.

Rakip FK Partizani

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Denizlispor’u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bugün de Arnavut temsilcisi FK Partizani Tiran ile karşılaşacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda oynanacak maç 20.00’de başlayacak. Bu mücadeleyle kampı noktalayacak sarı-lacivertliler, yarın sabah 10.00’da özel uçakla İstanbul’a dönecek.