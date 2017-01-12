Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılarda yönetim forvet arayışında. Listede Jackson Martinez, Mario Mandzukic ve Wilfried Bony gibi isimler var. Ancak kadroda bir oyuncu var ki istatistiklerine bakıldığında yönetime “Forvet aramanıza gerek yok” gibi mesaj veriyor. O isim de sakatlıktan çıkan ve kiralık forma giyen Anderson Talisca… Ki o Talisca, Antalya kampında takımın en iyilerindendi. Hırsı ve isteğiyle teknik ekibi sevindirdi sezonun ikinci yarısı öncesinde “Hazırım” mesajı verdi. Ligin ilk yarısındaki G.Birliği maçı sonrası sağ ayak tarak kemiği kırılan ve iki ay takımdan uzak kalan Talisca süre aldığı zaman diliminde istatistiklerin içini dolduran bir grafik sergiledi.

Doğru yer doğru zaman

Rakamlarda forvet orjinli Vincent Aboubakar’dan daha iyi veriler ortaya koydu. Hem de az zamanda çok iş yaparak. Talisca ligde sadece 6 maçta süre alırken 4 golde onun adı vardı. Kamerunlu forvet Aboubakar ise ligde 14 maçta ter dökmesine rağmen ancak 3 gol atabildi. Ve Talisca’nın 10 resmi maçta 6 golü bulunurken, Aboubakar 22 maçta 7 gol kaydetti. Her iki ismin ortak noktası da 1’er asistinin olmasıydı. Frikik ustası olan ve bunu Benfica ile Başakşehir (özel) maçlarında attığı gollerle ispatlayan Sambacının gol açılımlarında doğru zamanda doğru yerde olmasını ve hava hakimiyetini görmemiz mümkün. Sonuç olarak Talisca yönetime 1-2 aylık dönemde içeriden çözüm anlamında forvet olabileceğini düşündürüyor.

TALİSCA’NIN KARNESİ

KATEGORİ RAKİP SKOR GOL ASİST SÜRE

Süper Lig Karabük 3-1 - 1 57

Akhisar (D) 0-2 1 - 90

Galatasaray 2-2 - - 45

Kayseri (D) 0-1 - - 81

Antalya 3-0 2 - 90

G.Birliği (D) 1-1 1 - 90

Z.T.KUPA Bolu 2-0 1 - 60

Ş.Ligi Benfica (D) 1-1 1 - 45

D.Kiev 1-1 - - 90

Napoli (D) 2-3 - - 1

Özel maç Gaziantep 3-0 1 1 85

M.Başakşehir 2-1 1 - 90

Antalya (D) 4-2 2 - 84