Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk yarısını üzüntülü haftalarla geçiren Trabzonspor ara transferde adeta fırtına oldu, esiyor. Önce iki kanat beklerini Pereira ve Mas’la takviye eden bordo-mavililer dün de iki bomba birden patlattı. Karadeniz ekibi eski oyuncusu Carl Medjani’yi yeniden renklerine bağ ladı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Medjani toplamda 2 milyon 100 bin avro garanti ücret alacak. Medjani imzası sonrası, “Gelecek sene Trabzonspor’un 50. yıl dönümü olduğu için buraya gelmeyi kabul ettim. Trabzonspor’da sürmesi gereken bir hikâyem var diye düşünüyorum” açıklaması yaptı.

Olcay Şahan 3.5 yıllık

Trabzonspor taraftarlarına bir güzel haber de akşam saatlerinde geldi. Başkan Muharrem Usta Beşiktaş’ın sol kanat hücumcusu Olcay Şahan’la görüştü ve, “Seni takımımızda görmek istiyoruz” diyerek teklifini götürdü. Olcay, “Kulüpler anlaşma sağlarsa Trabzonspor’da olmak benim için memnuniyet verici” karşılığında bulundu. Usta siyah-beyazlı yönetimle de Olcay konusunda el sıkıştı. Buna göre Olcay’la 3.5 yıllık mukavele imzalanacak. Transferi KAP’a bildirilen futbolcunun birkaç gün içinde Trabzon’a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

UMARIM G.SARAY’A YİNE GOLLER ATARIM

Yapılan törenle 1,5 yıllık imza atan Medjani, “Geçen defa olduğu gibi bir sezonda 8 gol atmanın sözünü veremiyorum. O sezon Galatasaray’a gollerim vardı. Umarım bir dahaki maçta onlara yine gol atarım” dedi. Yönetici Okan Alemdaroğlu, Medjani’nin geçmişteki alacakları nedeniyle kulübe açtığı 785 bin avroluk davayı da geri çekme konusunda ikna olduğunu açıkladı.

Rodallega Caceres gün sayıyor

Akhisarspor’un forveti Hugo Rodallega ve Juventus’un stoperi Martin Caceres’i de bitiren bordo-mavililer iki oyuncuyu imzaya getirecek. Transferlerin uzaması üzerine endişelenen taraftarlar için yönetim kanadından, “Olumsuz hava şartları sebebiyle oyuncuların menajerleri gelemedi. Yoksa iki oyuncunun transferinde bir pürüz yok” açıklaması geldi.