Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazifoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği'nden kadrolarına dahil ettikleri Ahmet Çalık ile ilgili gün içinde gerekli açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapılacağını belirten Nazifoğlu, Çin'e transfer olacağına yönelik iddialar olan Alman futbolcu Lukas Podolski'nin takımla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Podolski'nin Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu belirten Nazifoğlu, "Antrenmanlarına devam ediyor. Atiker Konyaspor maçına da bizimle beraber gelecek. Maçta görev verilirse oynayacak. Transfer durumu bizim dışımızda gelişen olay. Futbolcumuzla bir ilgilenme var. Bir zamana kadar bu ilgilenmeye cevap verebileceğimizi söyledik. Ondan sonra bu konuyu kapatacağız." diye konuştu.



Nazifoğlu, basın mensuplarının transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, "Transfer defterini kapatmadık. Oyuncu alacağız ama şu anda mevkisini söyleyemem. Podolski giderse mutlaka forvet transferi yapacağız. Podolski gitmezse alternatiflere bakacağız." ifadelerini kullandı.



Levent Nazifoğlu, kadroda düşünmedikleri Aurelien Chedjou ile dün bir toplantı yaptıklarını ve kararlarını kendisine iletiklerini dile getirdi.

"Riekerink bu takımın antrenörüdür"

Levent Nazifoğlu, Antalya'da basın mensuplarıyla yaptığı sohbette sözlerinin çarpıtıldığını anlatarak, "Güzel bir sohbet toplantısı yaptık. Ben, cümlelerin arasından bazı kelimeleri cımbızla çekip kullanmamanız konusunda ricada bulunmuştum. Bu konuda hepinizi suçlayamam ama büyük bir çoğunluk öyle yaptı. Şaşırmadım ama üzüldüm. Arkadaşlar attığınız başlıklar hiç hoş değil. 'Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi değildir' demedim. 'Dört eşit favori vardır, biz de onlardan biriyiz' dedim." şeklinde görüş belirtti.

Sohbet toplantısında, teknik direktörleri Jan Olde Riekerink ile ilgili soruları da yanıtladığını anlatan Nazifoğlu, şunları kaydetti:



"Siz, 'Riekerink gidecek mi? dediniz.' 'Şu anda bu konuya bakmıyoruz, şampiyonluğa odaklandık, sene sonunda bu işe bakacağız' dedim. Size, 'Eğer bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdır değil mi?' dedim. Orada 'değil mi' ifadesini alıp bir kenara koydunuz, 'Şimdi bırakmamız lazım' ifadesini kullandınız. Bunlara gerek yok. Bir sürü Galatasaray düşmanı bu konuların doğru olmadığını bildiği halde, geceler boyuncu bunu tartıştı. Riekerink bu takımın antrenörüdür. Herhalde benim kadar da teknik direktörüne sahip çıkan başka bir yönetici de yoktur. Bugüne kadar bütün eleştirileri göğüsleyerek teknik direktörüme sahip çıktım. Bundan sonra da sahip çıkacağım. Hiç bir zaman da 'Galatasaray Riekerink ile uzun süre çalışmayacak' demedim. Biraz vicdanlı olun, sizlere yakışmıyor."