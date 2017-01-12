Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler Ligi'nde bulunan 12 takımla başlayan, Balıkesir'de 8 takımın katıldığı finallerle devam eden turnuvada Maliye Piyango ve İnegöl Belediyespor'u 3-1'lik skorlarla geçen Fenerbahçe ile Arkasspor ve İstanbul BBSK'yı 3-0'lık skorlara dize getiren Halkbank, finalde karşılaştı. Mücadelesinde ilk iki seti Fenerbahçe 25-23 ve 25-20'lik skorlarla kazandı. Halkbank üçüncü sette çok etkili oynadı ve 15-25'lik skorla durumu 2-1'e getirdi. Fenerbahçe 4. sette rakibinin maça ortak olmasını önledi ve 25-21'le karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi. Tarihinde 2008 ve 2012'den sonra üçüncü kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe'de oyuncularla salonu dolduran sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Kupa Voley Şampiyonu Fenerbahçe, gelecek sezon CEV Cup'da ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı.

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya(xx), Yasin Okumuş (xx)

FENERBAHÇE: Selçuk (xxx), Pajenk (xxx), Sket (xxxx) Quesque (xxxx), Sabit (xxx) Metin (xxx) Alperay (xx), Mehmet (xx) , Oğulcan (xx), Ediz (xx), Oğuzhan (x), Metehan (x)

HALKBANK: Kemal (xx), Mustafa (xx), Burutay (xxx), Emre Batur (xx), Dick Kooy (xxx), Miljkovic (xxx), Akhrem (x), Hasan (xx), Vincic (xx), Samet (x), Caner (x)

SETLER: 25-23, 25-20, 15-25, 25-21

SÜRE: 113 Dakika ( 28, 29, 25, 31 )