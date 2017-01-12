Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Luiz Rhodolfo, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Rhodolfo ile yolları ayırma kararı aldı.

Brezilya Ligi takımlarından teklifler alan 30 yaşındaki futbolcu, yönetimin anlaşacağı kulüp ile masaya oturacak.

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.

Geçen sezon başında Gremio'dan 3.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Rhodolfo, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı sakatlığın ardından eski formuna kavuşamadı.

Bu sezon yeniden forma şansı bulan Brezilyalı oyuncu, 8 maçta görev yaptı. Sakatlığının da etkisiyle bu karşılaşmalarda istenilen performansı gösteremeyen Rhodolfo, devre arasında takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ta bir buçuk sezon görev yapmış olacak.