Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ekici’nin devre arası transferi zora girince forvet arkası arayışını hızlandıran sarı-lacivertli yönetimin kiralık oynadığı Panathinaikos’tan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı Victor Ibarbo’ya yöneldiği belirtildi. Futbolcu Dirk Advocaat’ın istediği özelliklere sahip. Hem playmaker hem de iki kanatta da oynayabiliyor. Çin’den de teklifler alan 26 yaşındaki Ibarbo’yla ilk görüşme yapıldı. Oyuncu Fener’e sıcak bakıyor. İtalya’da Roma, Cagliari, İngiltere’de Watford takımlarının da formasını giyen, Kolombiya milli takımı oyuncusu Ibarbo için bonservisini elinde bulunduran Cagliari 3 milyon avro istiyor.

> Uğur AKTAN