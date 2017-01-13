Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta beklenen vuslat gerçekleşti ve Ersan Adem Gülüm yuvaya döndü. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, bu defa şampiyonluk yolunda işi garantiye almak için ciddi adımlar attı. Beşiktaş ilk olarak 4.2 milyon avro karşılığında Hırvatistan ekibi Rijeka’nın genç yeteneği Matej Mitrovic’e siyah-beyazlı formayı giydirdi. Ancak bununla yetinmeyen yönetim, taraftarın ve camianın sevgilisi Ersan Gülüm’ü geri almak için Çin’in Hebei China Fortune kulübüyle temasa geçti. Çin ekibiyle sıkı pazarlıklar yapan siyah-beyazlılar 2015-16 sezonunun devre arasında 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında sattığı oyuncuyu 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.

Çok heyecanlıyım

Bu transferin gerçekleşmesinde en büyük pay ise Ersan Gülüm’ün, Başkan Fikret Orman’ı sık sık arayarak “Ben evimi özledim” demesi oldu. Taraftarların burnunda tüttüğünü belirten Ersan, “Başkanım geçen sezonki şampiyonluğu yaşayamadım. Bu takımla ben de kupa kaldırmak istiyorum” deyince yönetim Şenol Güneş’in de onayıyla harekete geçti ve işi bitirdi. NTV Spor’a konuşan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş beni geri almak isteyince çok mutlu oldum. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu zaten herkes çok iyi biliyor. Yeniden yuvama döneceğim için heyecanlıyım. Taraftarımızla buluşup yeni stadımızda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.