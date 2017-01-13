Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV'nin ismi dün gece itibari ile tarih oldu.

Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişti.

SON YAYIN DÜN YAPILDI

Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını dün gerçekleştirdi.

Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren Süper Lig maçları da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere şifresiz olacak.

Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle;

"Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak"