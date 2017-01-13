13 Ocak 2012 tarihinde yitirdiğimiz Lefter Küçükandonyadis için, 14 Ocak Cumartesi günü, İstanbul Büyükada'daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Lef ter'in yakınları ve sevenlerinin de katılacağı tören, saat 11.30'da başlayacak.