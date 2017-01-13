Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ocak 2012 tarihinde yitirdiğimiz Lefter Küçükandonyadis için, 14 Ocak Cumartesi günü, İstanbul Büyükada'daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Lef ter'in yakınları ve sevenlerinin de katılacağı tören, saat 11.30'da başlayacak.