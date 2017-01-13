Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafileyi Konya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.

Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de kafilede yer aldı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.