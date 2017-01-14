Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ilk yarıyı namağlup lider bitiren VakıfBank’ın Kupa Voley mücadelesi yarın başlıyor. Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda 3 gün boyunca oynanacak Kupa Voley Bayanlar Finali’nde sarı-siyahlılar tarihinin 10. Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. VakıfBank, çeyrek finaldeki rakibi Nilüfer Belediyesi ile ligin 3. haftasında karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Yarı finale çıkacak ilk takımı belirleyecek olan mücadele saat 12.00’de başlayacak.

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Kupa Voley’de de mutlu sona ulaşmak istediklerini belirterek, “Ankara’da büyük bir mücadele bizi bekliyor, 8 iyi takım kupa için savaşacak. Her maçı ayrı ayrı düşünmek zorunda olduğumuz bir turnuva oynayacağız ve öncelikli hedefimiz Nilüfer Belediyesi karşısında kazanmak. Şampiyonlar Ligi maçımızdan sonra sadece birkaç gün çalışma şansımız olmasına rağmen takımım bu turnuva için oldukça hazır durumda. Hafta içi oynadığımız Eczacıbaşı VitrA maçında iyi sinyaller verdik ama sıkıntı yaşadığımız noktalar da oldu. Takım olarak daha fazlasını yapabileceğimizi ve kupayı kazanabileceğimizi biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu önemli kupayı bir kez daha müzemize götürmek istiyoruz” dedi.

KUPA VOLEY MAÇ PROGRAMI

15 Ocak Pazar – Çeyrek Finaller

1. Maç: 12.00 VakıfBank – Nilüfer Belediyesi

2. Maç: 14.00 Galatasaray – Bursa BB

3. Maç: 16.30 Eczacıbaşı VitrA – Halkbank

4. Maç: 18.30 Fenerbahçe – Sarıyer Belediye

16 Ocak Pazartesi – Yarı Finaller

5. Maç: 16.00 1. Maçın Galibi – 2. Maçın Galibi

6. Maç: 19.00 3. Maçın Galibi – 4. Maçın Galibi

17 Ocak Salı - Final

19.00: 5. Maçı Galibi – 6. Maçın Galibi