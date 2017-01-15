Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor’u topa tutarak liderliğini perçinledi: 5-0. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, düşme hattında yer alan ve Sergen Yalçın’la çıkış arayan rakibi karşısında maç boyu üstün olan taraftı. İlk gol 24. dakikada geldi. Taç atışıyla başlayan atakta Mossoro ile paslaşmaları sonunda Mehmet Batdal sert bir şutla perdeyi açtı: 1-0. Hemen ardından ceza alanı içinde Ufuk Budak topa eliyle müdahale edince Başakşehir penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu farkı 2’ye çıkardı.



Kayseri direnemedi

Başakşehir 2. yarıda da hızını kesmedi. 63’te savunmanın arasından Mossoro’nun pasıyla topla buluşan Edin Visca boş alanı katettikten sonra ağları havalandırdı: 3-0. Fark açıldıktan sonra oyunu rölantiye alan Başakşehir’in 4. golü 81’de Stevanovic’in kendi kalesine attığı golle geldi: 4-0. Maçtaki son söz 88. dakikada söylendi. Sağ kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir ortasını yaptı, Cengiz Ünder topun kontrolünü sağladıktan sert bir vole vuruşuyla skoru ilan etti: 5-0.



İrfan Fener’e yok

Başakşehir’in yeni transferi İrfan Can Kahveci, Kayseri maçında 64’te oyuna girdi 86’da sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düştü. Takıma katılan yeni isimlerden Egemen Korkmaz ise 18 kişilik kadroya alınmadı.



Maç öncesi transfer!

Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman’ı sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüple Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18’de yer aldı.