Ç.Rizespor maça adeta golle başladı. Kazanılan köşe atışında topa çok iyi yükselen Kweuke kafayla topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. 34’te Dhurgham Ismail’in kafa golüyle farkı ikiye çıkartan misafir takım, 61. dakikada Kweuke’nin kaleciyi de çalımlayarak attığı şık golle skoru 3-0 yaptı. Maçın 71. dakikasında Vagner Love, klasına yakışan bir golle farkı ikiye indirdi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Glynor Plet’in golüyle farkı bire indiren Aytemiz Alanyaspor, kalan bölümde skoru değiştirecek golü bulamayınca Ç.Rizespor, zorlu Alanya deplasmanında 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Alanyasporlu Daniel Candeias, Özgür Çek’e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Rize’yi Kweuke taşıdı
15.01.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Çaykur Rizespor yeni yıla iyi bir giriş yaptı.
Etiketler : Kweuke,Çaykur Rizespor,rize antalya maçı,
437994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/437994.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
3
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
13
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
14
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 0 Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor - Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe - Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
3
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
4
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9