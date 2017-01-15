Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ç.Rizespor maça adeta golle başladı. Kazanılan köşe atışında topa çok iyi yükselen Kweuke kafayla topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. 34’te Dhurgham Ismail’in kafa golüyle farkı ikiye çıkartan misafir takım, 61. dakikada Kweuke’nin kaleciyi de çalımlayarak attığı şık golle skoru 3-0 yaptı. Maçın 71. dakikasında Vagner Love, klasına yakışan bir golle farkı ikiye indirdi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Glynor Plet’in golüyle farkı bire indiren Aytemiz Alanyaspor, kalan bölümde skoru değiştirecek golü bulamayınca Ç.Rizespor, zorlu Alanya deplasmanında 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Alanyasporlu Daniel Candeias, Özgür Çek’e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.