Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 Ekim’deki Celta Vigo karşılaşmasından bu yana ligde gol atamayan Neymar’ın forma giymediği maçta Katalan ekibini farklı galibiyete taşıyan goller Luis Suarez (2), Messi, on birde başlayan Arda ve Aleix Vidal’den geldi. Milli futbolcumuz Arda Turan, bu sezon 22. maçında 12. defa ağları havalandırdı ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu.