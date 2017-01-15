Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'un yorumcusu Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçı değerlendiren Dilmen, "Hakemler çok kötü, lige ara bile verilebilir" dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

- Riekerink'in Fenerbahçe maçının ardından yaptığı puan hesapları tuttu ve üzerine Konyaspor maçından da galibiyet çıkarttı. Galatasaray son 6 maçta 16 puan aldı. Rodrigues Bruma'yla aynı özelliklere sahip bir oyuncu. Açık alanda etkili bir oyuncu ancak içeride kapanan takımlara karşı ne yapacağına da bakmak lazım. Galatasaray'ın iki hücum kanadı da hızlı oyuncular oldu. Rodrigues her iki ayağıyla da dripling yapabiliyor.

"RODRIGUES DOĞRU TERCİH"

- Galatasaray Yasin, Bruma ve Podolski olmadan önlem alması kolay bir takım oldu. Aykut Kocaman da bunu görerek takımı öne çıkarttı ve Galatasaray'ın tek silahı kontra atak kaldı. Gol de böyle bir atak sonucunda oldu. Riekerink devre arasında Rodrigues'i oyuna alarak doğru bir tercih yaptı. Josue takımın yavaş oyuncularından biriydi. Rodrigues'i alınca takım hızlandı.

- Bugün Galatasaray'ın en iyi oyuncusu De Jong'tu. Sert, sıkı bir oyun sergiledi. De Jong oynamaya başladığından beri orta sahada fark yaşattı. Galatasaray'ın Rodrigues gibi oyuncuları bulan iyi bir scout ekibi var. Çok çalışkanlar ve genelde iyi oyuncu buluyorlar. Mesela Riekerink'in Rodrigues'i tanıdığını zannetmiyorum. Rodrigues'i scout ekibi aldırdı. Sabri ikinci yarı müthiş oynadı. Sabri önde daha rahat. Savunmada sıkıntı yaşıyor.

"GALATASARAY SANTRFOR ALMALI"

- Galatasaray mutlaka Bruma ve Rodrigues'e uyum sağlayabilecek bir santrfor almalı. Eğer böyle bir transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın şampiyonluk şansı artar. Örneğin, Burak Yılmaz olsaydı Galatasaray'ın şampiyonluk şansı daha fazla olurdu. Galatasaray'ın takım savunmasının arıza yapmaması mümkün değil. Galatasaray'ın bugün gol yememesinin nedeni savunma değil, rakibin beceriksizliği.

- Galatasaray'ın öndeki 3'lüsü Sneijder, Bruma ve Rodrigues'in performansı takım savunmasını etkileyecektir. Bu yüzden Tolga'nın dönmesi önemli. Tolga öne geçilen maçlarda kullanılacaktır. Riekerink'in Hakan-Semih tandemini bozmaması doğru. Milli futbolcu olmasına rağmen Ahmet Çalık'a hemen formayı vermedi.

"HAKEMLER ÇOK KÖTÜ, LİGE ARA BİLE VERİLEBİLİR

- Anadolu kulüplerine Allah kolaylık versin. Şampiyonluk yarışında Kulüpler Birliği Başkanı'nın takımı ve üç büyükler şampiyonluk yarışında. Hakemler çok kötü, ikinci yarıda hakem hatalarının daha da fazla olacağını düşünüyorum, hatta lige ara bile verilebilir ama inşallah yanılırım.

- Riekerink'in yetersiz olduğunu düşünüyorum. İki ay içinde Yasin iki kere kadro dışı kaldı ve bir tane açıklama yapmadı. Oyuncu, yönetim kararıyla kadro dışı kalıyorsa hocanın bir ağırlığı yok demektir. Ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın en fazla penaltı atan takım olacağını düşünüyorum. Çünkü Bruma ve Rodrigues hızlı oyuncular.

KARTLAR YANLIŞTI

- Bugün Ali Çamdalı'nın gördüğü ilk sarı kart yanlıştı. İkinci sarı kart da yanlış hatta. Eğer Ali, hakeme korkak dediyse direkt kırmızı kart göstermesi lazımdı. Hatta kırmızı karta neden olan pozisyonda faul bile yok. Sneijder, Galatasaray'da değil de Kayserispor'da falan oynasaydı bugün kırmızı kart görürdü. Maalesef küçük takımlara daha rahat kart gösteriliyor. Büyük takımlara o kadar kolay kart çıkmıyor.