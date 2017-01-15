Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sports şifresiz ve canlı izlemek istiyorsanız yada beIN Sports nasıl şifresiz izlenir sorusunun cevabını arıyorsanız doğru adrestesiniz. Süper Lig'de Fenerbahçe Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Adanaspor maçını futbol severlerin sonucunu heyecan içinde beklediği bir karşılaşma. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Adanaspor karşısında gol veya goller bularak kendi evinde kaybetmek istemiyor. Adanaspor da lige iyi bir başlangıç yapmak için zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan seviyesi yüksek olan Fenerbahçe Adanaspor maçı beIN Sporst ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değişince yayıncı kuruluş da belli süreliğine lig maçlarını şifresiz ve canlı olarak yayınlama kararı aldı. Evlerinizde Digitürk varsa, Fenerbahçe Adanaspor maçı şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Şayet Digitürk uyeliğiniz yoksa, aşağıda belirttiğimiz linkten üyelik gerçekleştirip, Fenerbahçe Adanaspor maçını beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Adanaspor maçı ile ilgili detaylar...

Advocaat'tan büyük sürpriz! İşte F.Bahçe'nin 11'i



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün ilk maçında Adanaspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE 0-0 ADANASPOR [CANLI ANLATIM]

9'Jeremain Lens'ten harika bir pas! Ancak Fernandao, ofsaytta yakalandı ve net bir fırsattan yararlanamadı.

8'Magaye, Martin Skrtel ile girdiği ikili mücadeleyi kaybetti. Lens ile Fenerbahçe atağı başladı.

7'Adanasporlu futbolcular Fenerbahçe defansına pres uygulamaya başladı. Neustaedter'un pası isabetsiz oldu ve top tekrar Adanaspor'a geçti.

6'Adanaspor çok tehlikeli geldi! Magaye'nin pasıyla buluşan Cem Özdemir,in şutunu Volkan Demirel kurtardı.

5'Magaye, pasında isabet sağlayamadı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

4'Adanaspor, maçın başından bu yana ilk kez topla oynuyor.

3'İleri çıkan Şener Özbayraklı, çalımlar ile içeri girmeye çalışırken topla beraber dışarı çıktı.

1'Maça turuncu formasıyla Adanaspor başladı. Fenerbahçe, klasik çubuklu forması ile sahada.

0'Hakem Serkan Çınar'ın düdüğüyle Kadıköy'de maç başladı!

M.Ö.Dick Advocaat: "Aatif gitmeme kararında bana göre haklıydı. Aatif ile ilgili iyi düşünceler var içimde"

M.Ö.Dick Advocaat: "Mehmet Ekici'nin bize gelme, Aatif'ın gitme durumu vardı. Aatif kendisi ile ilgili kararı kendi vermek istedi"

M.Ö.Dick Advocaat: "Oyuncularımız dinç gözüküyorlar. 1 haftalık izin yaptık. Çok ağır idmanlara ihtiyacımız yoktu"

M.Ö.50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

M.Ö. Ev sahibi takımda Volkan Şen sakatlığı, misafir takımda ise Renan Diniz cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

M.Ö.Adanaspor'un yedekleri: Mert, Viera, Emre, Ahmet, Tevfik, Ahmet, Silva

M.Ö.Fenerbahçe'nin yedekleri: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper, Karavaiev, Salih, van Persie

M.Ö.Adanaspor'un 11'i: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye

M.Ö.Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Roman Neustadter - Martin Skrtel - Hasan Ali Kaldırım - Mehmet Topal - Josef de Souza - Ozan Tufan - Jeremain Lens - Aatif Chahechouhe - Jose Fernandao

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Simon Kjaer ve Volkan Şen bu maçta forma giyemeyecek. Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılıp izinli olarak Hollanda’ya giden Van Persie’nin de hazır olmadığı gerçekçesiyle Adanaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan Moussa Sow da oynayamayacak.

FENERBAHÇE'DE KJAER YOK

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in bugün oynanacak Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyeceği kesinleşti... Danimarkalı oyuncunun sağ üst ön adale zarında 2.derece yırtık tespit edildi. Kjaer'in 7-10 gün arası bir sakatlık sürecinin bulunduğu, 22 Ocak'taki Başakşehir maçında oynayabileceği kaydedildi. Kjaer, Belek'teki kampta çarşamba günü yapılan çalışmada sakatlanmış ve son oynanan Partizani Tiran mücadelesinde forma giyememişti. Adana maçında Kjaer'in yerine ise Roman Neustadter savunmada görev yapacak.





Volkan Demirel, Kadıköy’de kalesini kapatıyor

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı’nda oynanan son 4 lig maçında da gol yemedi. Sezonun en az gol yiyen takımlarından olan sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan, son haftalarda Kadıköy’de başarılı bir performans sergiledi. Volkan, Kadıköy’de son olarak 16 Ekim’de Aytemiz Alanyaspor’dan Daniel Candeias’ın 59. dakikada attığı gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci daha sonra Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapattı. Volkan, Süper Lig’de Kadıköy’de 391 dakikadır gol yemiyor.

Fernandao formda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, oldukça formda bir görüntü çiziyor. Brezilyalı futbolcu, 5’i resmi 2’si özel olmak üzere son 7 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fernandao, sarı-lacivertli formayı giydi son 7 maçta 11 gol attı. Sow’un milli takıma gitmesi, Van Persie’nin hazır olmaması, Emmanuel Emenike’nin de kadro dışı kalması nedeniyle Advocaat’ın elindeki tek golcü kalan Fernandao, formda grafiğini Adanaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Hasan Ali Kaldırım, ceza sınırında

Fenerbahçe’de Adanaspor maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, Adanaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin zirvesini ilgilendiren 18. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.

Fenerbahçe açık ara üstün

Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig’de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor’un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde Adana 5 Ocak Stadı’ndaki son randevuyu Fenerbahçe 2-1 kazandı. Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan mücadelede, geride kalan 42 lig maçından 21’ini Fenerbahçe, 7’sini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 71 golüne, turuncu-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0, Adana’da da 2-1’lik skorla galip geldi.

ALPER Mİ OZAN MI?

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Adanaspor maçı kadrosu büyük ölçüde netleşirken, teknik direktör Advocaat'ın sadece bir noktada kararını vermediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın, orta alanda M.Topal ve Souza'nın yanına monte edeceği isim konusunda belirsizlik yaşadığı kaydedildi. Bu bölge için iki isim var, Alper ve Ozan...

Advocaat, Alper'i ileriye top taşıma özelliği yüzünden birçok maçta iki orta sahanın önünde oynattı. Ancak Ozan'ın çapraz uzun pasları nedeniyle Karavayev ve Lens'i daha etkili kıldığını düşünen tecrübeli teknik adam, bu nedenle sıkıntı çekiyor. Gelen bilgiler, maça Alper Potuk'la başlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Bu arada dün İstanbul'a dönen Robin van Persie'nin idman eksiği olduğu için Adanaspor maçında kadroya alınmayacağı bildirildi.

Adanaspor’un deplasman galibiyeti yok

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’de henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Oynadığı 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Adanaspor, deplasmanda galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırmak için sahaya çıkacak.

13 YIL SONRA YENİDEN

Fenerbahçe ile Adanaspor son olarak 2003-2004 sezonunda karşılaşmıştı. Çukurova ekibinin küme düştüğü sezonda Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Yine aynı sezonda İstanbul'da oynanan son karşılaşmayı ise Fenerbahçe 3-0 kazandı.

İlk olarak 1971-1972 sezonunda karşılaşan iki ekip, bu güne kadar 42 kez karşılaştı. Bu maçların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7 maç Adanaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. 14 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 71 gol atarken, Adanaspor 31 golle yanıt verdi.

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ADVOCAAT’IN PLANI BELLİ

Advocaat, Adanaspor maçında oyun planını belirledi. Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik adamı, Akdeniz ekibi karşısında hücum planını Lens ve Karavaiev üzerine kurdu. Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerine, kazanılan topların 1-2 pasla hızlı bir şekilde bu ikiliden birine ulaştırılmasını istedi. Advocaat, Lens ve Karavaiev’e ise “Zaman zaman forvete geçip rakip defansın dengesini bozun” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe ile Adanaspor, İstanbul’da 21 kez lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlardan 13’ünü kazandı, Adanaspor 4 kez deplasmanda galip geldi. İstanbul’daki 4 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 41, Adanaspor 14 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1998-1999 sezonunda evinde 6-0’la aldı. Adanaspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 7 lig galibiyetinden 5’ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1999-2000 sezonunda İstanbul’da 4-2, 2002-2003 sezonunda da Adana’da 3-1 galip geldi. İki takım arasında en gollü maçlardan biri de 1980-1981 sezonunda Adana’da 3-3’le yaşandı.