Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Sports Arena'da yapıldı. Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçında Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan da oynadı.

Karşılaşma sırasında Avrupa Karması'nda oynayan Beşiktaş oyuncusu Vladimir Stimac (solda), Arda Turan'a basket atabilmesi için yardım etti.

Arda Turan'ın Stimac yardımıyla basket atması salondakileri kahkahalara boğdu!

Smaç yarışmasında Anadolu Efes'in yıldızı Tyler Honeycutt, beş kişinin üzerinden yaptığı olağanüstü smaçla birinci oldu.

ING Bank 3 sayı yarışmasında Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu birinci oldu.

Yetenek Yarışması'nın şampiyonu Tofaş'tan Yiğit Arslan oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, All-Star’dan elde edilecek gelirin tamamının şehit ailelerine ve gazilere verileceğini açıkladı.

Öte yandan basketbolseverler, gösteri karşılaşması öncesindeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.