Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Sports Arena'da yapıldı. Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçında Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan da oynadı.

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

Karşılaşma sırasında Avrupa Karması'nda oynayan Beşiktaş oyuncusu Vladimir Stimac (solda), Arda Turan'a basket atabilmesi için yardım etti.

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

Arda Turan'ın Stimac yardımıyla basket atması salondakileri kahkahalara boğdu!

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

Smaç yarışmasında Anadolu Efes'in yıldızı Tyler Honeycutt, beş kişinin üzerinden yaptığı olağanüstü smaçla birinci oldu.

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

ING Bank 3 sayı yarışmasında Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu birinci oldu.
Yetenek Yarışması'nın şampiyonu Tofaş'tan Yiğit Arslan oldu.

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, All-Star’dan elde edilecek gelirin tamamının şehit ailelerine ve gazilere verileceğini açıkladı.

Öte yandan basketbolseverler, gösteri karşılaşması öncesindeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.

All-Star 2017ye Arda Turan damgası

 

 

 