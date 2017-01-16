Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor maçı sonrası G.Saray'da İstanbul'a dönüş yolculuğunda teknik kadro ve yönetimin sohbet konusu Podolski ve yabancı golcü transferiydi... Teknik direktör Riekerink'in Podolski'nin durumunu yöneticilere sorduğu ve "Çin'e gidecekse biz de bir an önce forvet alternatiflerimizle anlaşalım" dediği öğrenildi. Yönetimin, Alman yıldızın ayrılması halinde Eren'i birinci santrfor olarak düşünmedikleri ve Podolski seviyesinde bir golcüyü mutlaka kadrolarına katmak istedikleri ancak ismi gündeme gelen Pato'nun örneğinde olduğu yüksek maliyetlerle karşılaştıkları ifade edildi.