Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Garry Rodrigues, transferini eleştirenlerin yüzünü kızarttı. Transferi açıklandığında bazı otoriteler (!) tarafından, “O kadar para verilir mi... Kariyeri kötü, maaşı da çok yüksek, yine para sokağa savrulmuş olacak... Toplam bonservis bedeli 800 bin avro olan adama 4.5 milyon avro mu verilir” şeklinde eleştirilen 26 yaşındaki futbolcu, henüz ilk maçında hem de 45 dakika içinde yaptığı resitalle en güzel cevabı vermiş oldu. Konya’da takımın tek golünün asistini yapan Rodrigues, 21 gündür idman yapmamasına rağmen sergilediği başarılı performansla yönetimi de rahatlattı. İkinci yarıda sahaya girer girmez bütün dengeleri değiştiren genç oyuncu, şimdiden Galatasaray taraftarının gönlünü kazandı, yönetime ve teknik heyete derin bir ‘oh’ çektirdi.

Aldığı para eleştirilmişti

Hafta içinde 21 gündür antrenman yapmadığını itiraf eden Garry Rodrigues için, “İdmansız hali buysa, yüzde yüz hali takımı uçurur” yorumları yapılırken, kendisi de “İzleyin ve görün” mesajını verdi. 45 dakikada 5 ikili mücadele kazanıp yüzde 92.3 başarılı pas yüzdesiyle oynayan Rodrigues, driplingleriyle Galatasaraylıları heyecanlandırdı. Önceki takımı PAOK’ta 400 bin avro maaşla oynayan kanat oyuncusuna Galatasaray yıllık 1 milyon 350 bin avro garanti ücret verince sarı-kırmızılı yönetim eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ama Rodrigues şimdiden kendisine ödenen parayı hak edeceğinin sinyallerini şimdiden verdi. Rodrigues, PAOK’tan 3.5 milyon avroya transfer edildi.

GARRY İÇİN KİM NE DEDİ?

Hakan Ünsal: Rodrigues’in sahaya adım atmasıyla; kenarlar işlemeye başladı, Sneijder devreye girdi ve gol geldi. Rodrigues tehlikesi sebebiyle Skubic çıkışlarının etkisi azaldı. Galatasaray’ın oyun hızı bir anda iki kademe fırladı ve üretkenlik geldi.

Levent Tüzemen: Golün hazırlanışında payı olan Rodrigues’in hızını, topla dikine gitmesini ve hareket halinde topa vurmasını beğendim.

Osman Şenher: Rodrigues, hem Bruma’nın yokluğunu doldurdu hem de futbolun takım oyunu olduğunu gösterdi. Sabri’ye verdiği gol pasını alkışlamak lazım. Aynı pozisyonda Yasin veya Bruma olsaydı mutlaka kaleye şut çekerdi.

Rıdvan Dilmen: Bruma ile çok benziyor. Kapanan takımlara karşı bireysel olarak yumuşaklığına baktım Rodrigues’in, iyi. İki ayağıyla da dripling yapıyor. Bu da iyi.

Hızıyla baş döndürdü

> Pazar gecesi İstanbul’a indi.

> Pazartesi sağlık kontrolünden geçti.

> Takımla ilk çalışmasını çarşamba yaptı

> Cumartesi Konya’nın kilidini açıp 3 puanı getirdi