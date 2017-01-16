Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk yarısını lider Başakşehir’in 1 puan gerisinde bitiren Beşiktaş, ligde bugün Anderson Talisca’sına kavuşuyor… Sezona iyi başlayan ancak şanssız bir sakatlık yaşayan Talisca 2017 yılının ilk resmi maçında “10 numaralı” bir görev yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalya kampının en iyilerinden olan Talisca’yı bugün Osmanlıspor maçında “lider oyuncu” olarak sahaya sürecek. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup ile zaman zaman değişen ana kumanda görevi bu akşam Anderson Talisca’da olacak. Ki Talisca’nın sağında Quaresma solunda ise Ryan Babel olacak.

Skoru tutalım

Talisca’ya çok güvenen ve bu güvenini de oyuncusuna ifade eden Şenol Hoca bir konuda da takımın dikkatini çekiyor. O da gerek geçtiğimiz sezon gerekse ilk yarıda ligde ve Avrupa’da yaşanan skoru koruyamama problemi. Öne geçilen maçlarda skorun tutulamaması ve saha içinde aktif dinlenme yapılamaması Güneş’in üzerinde durduğu önemli konulardan. Bir tek 2-0 öne geçtiği Akhisar Belediye karşısında aktif dinlenme yapabilen Kartal, Osmanlıspor önünde de skor üstünlüğünü ele aldığı takdirde kontrollü oyuna dönecek. Ki bu anlamda maçın deplasmanda oynanması ve hücum odaklı taraftar baskısının hissedilmeyecek olması avantaj gibi görülüyor. Güneş ayrıca Osmanlıspor’un hücumdaki ve duran toplardaki etkinliğine de dikkat çekiyor. Maç saatinde ise havanın parçalı bulutlu ve 6-7 derece civarında olması teknik ekibi sevindiriyor.

Cenk Tosun ilk peşinde!

Siyah-beyazlıların en skorer ismi olan ve 10 golle krallık yarışıhda zirvede bulunan Cenk Tosun bugün bir ilke daha imza atma düşüncesinde… Kariyerinde Süper Lig’de iki takıma golü yok Cenk’in. Onlardan birisi Fenerbahçe diğeri ise bugünkü Osmanlıspor… Afrika Kupası’nda olan Aboubakar’ın yokluğunda en büyük gol umudu olan Cenk Tosun daha önce 2 maçta toplam 14 dakika süre aldığı Osmanlıspor’a karşı şanssızlığını kırma düşüncesinde.