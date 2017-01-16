Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bruma ve Yasin'in cezalı olduğu Atiker Konyaspor deplasmanında sağ açıkta başlayan Sabri Sarıoğlu görevini yaptı ve attığı kritik golle G.Saray'ın Konya'da kazanmasını sağladı. Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor.

10 FUTBOLCUYU SİLDİ ATTI

Galatasaray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.