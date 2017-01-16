Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, istifa kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.

