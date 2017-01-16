Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, istifa kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.
Süper Lig ekibinde istifa depremi!
16.01.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, istifa kararı aldı. Turuncu-yeşilli ekibin yöneticilerine, istifa kararını bildiren Hüseyin Kalpar’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor,
438327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/438327.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
3
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
17
2
5
10
15
26
11
11
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 0 Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa 3 - 0 Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe 2 - 2 Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
9
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10