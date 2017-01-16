Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş - Osmanlıspor maçı ile ilgili aradıklarınızı "Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?" "Osmanlıspor - Beşiktaş şifresiz canlı izle" haberlerimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 35 puanla lider Başakşehir’in gerisinde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya bu akşam resmen başlayacak. Devre arasını Antalya’da kamp yaparak geçiren Beşiktaş’ın yıldızları, 17. hafta mücadelesinde bu akşam Osmanlıspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda lisansı çıkartılan Ryan Babel Osmanlıspor'a karşı forma giyebilecek.

Zirve yarışında bulundukları Başakşehir ve Galatasaray’ın haftayı kayıpsız atlatması sonrasında bu karşılaşmasının önemi daha da artan Kara Kartal, deplasmanda rakibini devirip takibini sürdürmeyi planlıyor. Oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar’ın Afrika Uluslar Kupası’nda olması sebebiyle takımı milli yıldız Cenk Tosun’un üzerine kuracak.

Osmanlıspor-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Osmanlı Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pint,o M.Güven, Lawal, Umar, Maher, Regattin, Webo

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma,Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Cenk

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN (ÜYELİK GEREKTİRİR)

2017’nin ilk resmi maçı

Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasıyla 2017 yılının ilk resmi maçını oynayacak. Geçen yılın son iki resmi karşılaşmasında ligde Gaziantepspor’u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017’ye de galibiyetle başlamak için Osmanlıspor’un karşısına çıkacak.

Devre arası transfer döneminde Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a veren ve Ryan Babel ile Matej Mitrovic’i kadrosuna dahil eden Beşiktaş’ta Anderson Talisca da sezonun ikinci devresi için takımına katkı verebilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk bölümünde sadece 6 maçta oynayabilen Talisca, ikinci bölümde siyah-beyazlıların gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Adriano oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda Osmanlıspor maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki son Gaziantepspor maçında forma giyemeyen Adriano, cezasını tamamladı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde yarınki mücadelede görev alabilecek.

Aboubakar yok

Beşiktaş’ta, 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek. Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda siyah-beyazlı kadroya dahil olacak.

Yeni transferlerin durumu

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Matej Mitrovic’in lisansı çıktı. Hırvat savunma oyuncusu şans bulması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Osmanlıspor karşısında giyecek. Bir diğer transfer Ryan Babel de lisansının hazır olması halinde yarınki mücadelede oynayabilecek durumda bulunuyor.

Talisca geri dönüyor...

Süper Lig’de çıktığı 16 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak krallık yarışında zirvede bulunan 25 yaşındaki oyuncudan fırsat buldukça hem ceza alanı hem de ceza sahası dışından sert vuruşlarını yapmasını isteyen Şenol Güneş, Talisca’dan da Cenk’e destek vermesini istedi. Ligin 9. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ayağından sakatlanan ve ligde 28 Ekim 2016’dan beri görev yapamayan Anderson Talisca, tam 80 gün sonra formasına geri dönecek. 6 lig karşılaşmasında 4 gollük performans sergileyen Sambacı, atacağı gollerle karşılaşmaya damga vurmayı hedefliyor.

Veli Kavlak İstanbul’da kaldı

Omuz bölgesindeki sakatlığını atlatması sonrasında takıma katılan ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çeken Veli Kavlak ve sakatlığı süren Ömer, Osmanlıspor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi. Veli Kavlak, perşembe günkü Darıca Gençlerbirliği’yle oynanacak kupa maçında görev yapacak.

Hutchinson kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligin ilk bölümündeki 16 karşılaşmada 3 sarı kart gören Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Osmanlıspor'da son durum

Osmanlıspor’da Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek. Takımın 5 golle en skorer ismi konumundaki Ndiaye’nin dışında, kart cezalısı Musa Çağıran ve uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Adale ağrısı bulunan Brezilyalı bek Pinto’nun da yarın oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig’de yarın 15. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2’si hükmen olmak üzere 9’unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş’ın, 6’sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara’da 3-2, İstanbul’da ise 3-1’lik skorla kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor’un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Ankara’daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara’da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4’ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Başkentte Osmanlıspor’un 7 golüne, Beşiktaş, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.