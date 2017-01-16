Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti.
Geride kalan 12. haftada deplasmanda grup lideri Fransa temsilcisi Monaco'ya 65-63 yenilen Bandırma ekibi, 9 galibiyet ve 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. Helios Suns ise kendi sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'ya 69-60 mağlup oldu ve 10. yenilgisini alarak 7. sırada kaldı.
Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 109 maçta 62 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.
Banvit'in konuğu Helios Suns
16.01.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Banvit, yarın sahasında Slovenya temsilcisi Helios Suns ile karşı karşıya gelecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti.
Etiketler : basketbol,fiba şampiyonlar ligi,banvit,
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