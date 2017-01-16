Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti.

Geride kalan 12. haftada deplasmanda grup lideri Fransa temsilcisi Monaco'ya 65-63 yenilen Bandırma ekibi, 9 galibiyet ve 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. Helios Suns ise kendi sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'ya 69-60 mağlup oldu ve 10. yenilgisini alarak 7. sırada kaldı.

Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 109 maçta 62 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.