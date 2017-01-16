Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.

Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.

MATEJ MİTROVİC YEDEK

Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.

Başkent deplasmanında yedek soyunan Hırvat futbolcu, Güneş'ten görev bekledi.

ABOUBAKAR, AFRİKA KUPASI'NDA

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu ile Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Ankara'ya getirilmedi. Atınç Nukan ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.

GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı.

Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi. Cenk, Süper Lig'de 10 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ ZEMİNİ İNCELEDİ

Beşiktaş'ı, Osmanlı Stadı'nda kötü bir zemin karşıladı. İki takım futbolcuları, kötü saha şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Ankara’da dün yağan kar nedeniyle stadın zemininde ince bir kar tabakası oluştu. Kar tabakası bugün görevliler tarafından temizlendi ancak çalışmalar sırasında zemin zarar gördü. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur, zemini daha da ağırlaştırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesi belli bölümlerinde çamurların oluştuğu zeminde incelemelerde bulundu.

OSMANLISPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

AKÇAY'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.