Almanya'nın Bild gazetesi tecrübeli futbolcunun Japonya'ya transfer olacağını öne sürdü. Gazete, Alman golcünün Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını ve bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağını okuyucularına duyurdu.
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Almanya'nın Bild gazetesi tecrübeli futbolcunun Japonya'ya transfer olacağını öne sürdü. Gazete, Alman golcünün Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını ve bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağını okuyucularına duyurdu.
Etiketler : podolski,galatasaray,