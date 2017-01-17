Almanya'nın Bild gazetesi tecrübeli futbolcunun Japonya'ya transfer olacağını öne sürdü. Gazete, Alman golcünün Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını ve bu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağını okuyucularına duyurdu.

 