Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da sportif anlamda Bursa galibiyeti kara bulutları dağıtırken Mehmet Ekici konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşandı.. Yönetici Gökhan Saral bu konuda kararlı bir duruş içerisinde olduklarının mesajını vermiş sezon sonu mukavelesi sona erecek olan ve gönlünde Fenerbahçe yatan Mehmet Ekici için “Kafası başka yerde. Bir karar vermeli. Süreç ve tablo Trabzonspor’a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici’nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır” demişti. Ardından oyuncu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

Bu formanın bir ağırlığı var

Saral, Bursa galibiyetini de değerlendirerek “Yeni transferlerimizin takıma önemli katkı sağladıklarını düşünüyorum. Genç oyuncumuz Yusuf Yazıcı da iyi bir performans sergiledi. Yusuf, Trabzonspor’un gelecekteki yıldız adaylarından biri. Tabii ki daha çok genç ve çok çalışması gerekiyor. Önemli bir 3 puan aldık” diye konuştu. N’Doye’nin oyundan atılmasını da yorumlayan Saral “Hiç olmadık bölümde kırmızı kart gördük. Trabzonspor oyuncularının taşıdığı formanın ağırlığını bilmeleri ve hissetmeleri gerekiyor. Bursaspor maçı berabere de bitebilirdi, aleyhimize de sonuçlanabilirdi” ifadesini kullandı.