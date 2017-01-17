Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.

Süper Lig'deki değişiklikler

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.

"Sebep 60 milyon lira"

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Güvenç Kurtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki hızlı teknik adam değişikliğinin temel sebebini yöneticilerin hatır ve gönülle yanlış isimleri takımın başına getirmesi olarak gösterdi.

Futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan 66 yaşındaki teknik adam, "Bir takım iyi futbol oynuyor ama netice alamıyorsa, teknik direktör değişikliğine gidilmesi yanlış çünkü yeni gelen teknik adam hemen adapte olamaz. Yöneticilerin kötü gidişte hemen teknik direktör değişimine gitmesinin temel sebebi, ligde kalan takımın alacağı yaklaşık 60 milyon lira." ifadelerini kullandı.

Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Güvenç Kurtar, görevi hak etmeyen isimlerin takımların başına getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Teknik direktör seçimi çok önemli. Hatır ve gönülle teknik direktör alırsan, kötü sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bizde maalesef teknik adam seçiminde kriter yok. Yöneticiler aralarında konuşuyor, sağdan soldan kulaklara fısıldanan bir isim, menajerlerin istediği adamlar takımın yeni teknik direktörü oluyor. Bunun yanında menajerin istediği oyuncular da kadroya dahil ediliyor. Kulüpler bu şekilde büyük zararlara uğratılıyor."

"Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kastamonuspor 1966'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Ziya Doğan ise, egoların ön planda olduğu sürece bu değişikliklerin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Egonun olduğu yerde doğrunun bulunamayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bilenle bilmeyenin bir arada bulunduğu yerde bunların olması kaçınılmaz. Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği. Değişecek gibi de görünmüyor." şeklinde konuştu.