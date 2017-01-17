Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoper ve golcü arayışındaki Trabzonspor, Martin Caceres ve Hugo Rodallega transferlerinde imza aşamasına geldi.

CACERES'TE UFAK PÜRÜZLER KALDI

beIN SPORTS'un haberine göre; Daha önce Martin Caceres'in istediği ücret yüksek gelince Galatasaraylı Aurelien Chedjou'ya yönelen Trabzonspor Kamerunlu stoperin 2.2 milyon euroluk yıllık ücretini aşağa çekmek için girişimlerde bulunuyordu.

Ancak Caceres'ten gelen haber üzerine bordo mavililer yeniden Uruguyla stopere yöneldi. Caceres ile yapılan görüşmeler olumlu geçti ve aradaki bir kaç küçük pürüzün giderilmesi sonrası Uruguaylı futbolcuyla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

RODALLEGA'DA İŞLEM TAMAM

Bordo mavililer forvet transferinde de Hugo Rodallega ve menajeriyle yaptığı pazarlıkları mutlu noktaladı. Trabzonspor bugün veya yarın prensipte anlaştığı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.