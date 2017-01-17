Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Inter'den ayrılıp Brezilya Serie A temsilcisi Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, ülke basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Felipe Melo, Türkiye'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahasında kazandığı kupadan da örnek verdi.

"KİMSE ALDIĞIM KUPAYI GÖSTERMİYOR"

Felipe Melo, kendisinin iyi yanlarının gösterilmediğini söylerken ''Kimse Felipe Melo'nun iyi anlarını, Robinho'ya attığı pası ya da Fenerbahçe Stadı'nda kazandığı kupayı göstermiyor. Palmeiras taraftarı bu özel anlarımı hatırlamalı. Sahaya çıkacağım ve kavga etmem gerekirse, kavga edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu kart konusunda da kendisinin makul seviyelerde olduğunu ''Basın beni canavar gibi göstermek istiyor. Yanılmıyorsam sarı kart sayım, Gabriel Jesus'tan daha az. Milli takımda da Fernandinho'dan daha az kırmızı kartım var'' sözleriyle dile getirdi.

Felipe Melo'nun 2019 yılına kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunuyor.