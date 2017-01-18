Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Sarı-Kırmızılılar’ın ilgi odağı halindeki genç yetenek, transfer durumuyla ilgili olarak ülkesinin basınına şu açıklamayı yaptı:

“Deportivo Cali’den ayrılma konusuyla ilgili ben de pek bir şey bilmiyorum. Çok fazla dedikodu var ama şu ana kadar başkandan bana gelen bir bilgi yok. National takımından teklif aldım. Takımlar anlaşmıştı ama Avrupa’ya transfer olursam, bir gün buraya dönmem daha kolay olur diye düşünüyorum. Türkiye’de çok sayıda iyi futbolcu var. Gitme fırsatım olursave iyi bir teklif alırsam giderim.”