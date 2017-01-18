Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Galatasaray’da da hareketli saatler yaşanıyor. Lukas Podolski’nin Çin’e transferi yatınca üzülen sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü Japonlar güldürdü. Vissel Kobe takımı sürpriz bir şekilde Galatasaray’ın kapısını çaldı ve Alman yıldız için 4 milyon avroluk teklif sundu. Podolski ilk etapta sıcak bakmasa da, Çin kulüpleri seviyesinde bir sözleşme önerilince fikir değiştirdi. Japonlar tecrübeli forvete 7-8 milyon avro civarında yıllık ücret önerdi. Poldi de topu Galatasaray yönetimine attı. Sarı-kırmızılılar ise Vissel Kobe’nin 5 milyon avroya çıkmasını bekliyor. Anlaşma sağlandığı anda Galatasaray Kolombiyalı golcü Harold Preciado’ya teklif yapılacak. Ve stoper transferi için ayrılan para bu transferde kullanılmayacak.

Soru işareti kalmasın

Kolombiya’nın Deportivo Cali kulübünde forma giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu için yönetim Galatasaray’ın unutulmaz kalecilerinden Faryd Mondragon’u devreye soktu. Sarı-kırmızılı yöneticiler kariyerine Deportivo Cali’de başlayan ve burada sonlandıran Mondragon’la bir görüşme yaparak, “Harold Preciado’ya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatmak sana düşüyor. Çok yakın zamanda ona resmi teklifle gelmeyi umuyoruz. Geldiğimizde, kafasında herhangi bir soru işareti kalmamış olursa bizim için her şey çok daha kolay olur. Sana güveniyoruz” şeklinde konuşma gerçekleştirdi. Mondi de Galatasaray cephesine, “Bana güvenin” diyerek ikna görevini üstlendiğini söyledi. > Burhan Can TERZİ