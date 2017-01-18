Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'e Adanaspor beraberliği ile kötü başlayan Fenerbahçe rotayı Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçına çevirdi. Fenerbahçe ilk maçta Kadıköy'de 2-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Gençlerbirliği: Hopf, Halil İbrahim, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Kulusic, Issah, Khalili, Serdar, Scekic, Ring, Aydın
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavayev, Aatif