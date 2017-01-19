Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ikinci yarısında Yasin'in yerine Garry Rodrigues'i alan Riekerink yeni transferinden Bruma ile sürekli kanat değiştirmesini istedi. Rodrigues oyun içinde birkaç kez kanat değiştirmek için harekete geçti. Ancak Bruma buna yanaşmadı. Portekizli yıldız pozisyonlarda da bencillik yaparak Podolski'yi kızdırdı. Öyle ki Podolski, Bruma'nın pasıyla golü atarken topa öfkeyle vurdu ve sevinmedi.

YASİN'İ DE ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI

Bruma daha önce de Yasin'i saha içinde sinirlendirmişti. Yasin 5-1 kazandıkları Alanya maçından sonra Portekizli oyuncuyu pas atmadığı gerekçesiyle Riekerink'e şikayet etmişti. Tottenham'ın bonservisine 15 milyon Euro vermeye hazır olduğu Bruma yönetimi de terletmeye başladı. Ücretinin 4 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını isteyen 22 yaşındaki oyuncu Cim Bom'un önerdiği 2.5 milyon Euro'yu kabul etmiyor.

DAHA HIZLISI YOK

Galatasaray'da bu sezon performansı ile dikkat çeken Bruma, ligde ilk yarının en fazla gollük pozisyona sokan pas atan ikinci ismi olurken hızı ile de dikkat çekti. Portekizli futbolcu ligin en fazla sprint atan oyuncusu olurken, çalımda da Türkiye'nin zirvesinde.