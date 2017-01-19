Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca'nın bonservisi için Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Kulüp basın sözcüsü Metin Albayrak, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle fazla süre alamamasına rağmen 11 maça 7 gol ve 1 asist sığdırmayı başaran Brezilyalı yıldız için taraftara müjdeyi verdi.

HAYATINDAN MEMNUN

Albayrak, "Talisca talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ancak sahalara döndü. Biz ondan, o da buradaki hayatından memnun. Kendisi uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor. Önce Quaresma ile sözleşme imzalayacağız, ardından da Talisca'nın bonservisi için pazarlıklara başlayacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız" dedi.

BABEL'İN KATKISI ARTACAK

Takıma yeni katılan isimlere de değinen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Babel ve Mitrovic doğru ve iyi transferler. Babel ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Önümüzdeki dönemde katkısı giderek artacaktır. Mitrovic, genç ve yetenekli bir stoper. Uzun yıllar Beşiktaş'a başarıyla hizmet edecektir."