Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin Atletico Paranaense’den transfer ettiği Bady ile imzaladığı sözleşmenin arkasından oldukça ilginç bir detay çıktı. Bady ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Gençlerbirliği, oyuncuyu kulüp binasında basına tanıtmadan önce hastaneye gitti. Ancak bu sağlık kontrolü için değildi. Gençlerbirliği’nin 40 yıldan fazla süredir başkanlığını yapan ve bir süredir rahatsızlığı sebebiyle kontrol altında tutulan Başkan İlhan Cavcav’ın oyuncu ile hastanede sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Sıradışı bir deneyim

Hastane odasında imzalanan anlaşmanın Brezilyalı futbolcu ve menajerini oldukça şaşırttığı belirtildi. Ülke basınına konuşan Bady, “Çok sıradışı bir deneyim oldu. Arabadayken, hastaneye gideceğimizi bilmiyordum. Başkanı görünce biraz zayıf buldum ancak her şeyle ilgileniyordu. Benim hakkımda bilgi almış ve onay vermişti” ifadelerini kullandı. Geçen sezonu Figueirense takımında kiralık geçiren “Bady” lakaplı 27 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Bu defa çıkamadı

Gençlerbirliği’nin 37 yıllık kulüp başkanı İlhan Cavcav, geçtiğimiz mayıs ayında transfer için hastaneden izin alarak Sırp kanat oyuncusu Marko Milinkovic’in transferini sonlandırmıştı. Başkent ekibinin 82 yaşındaki duayen başkanı, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi görüyor.