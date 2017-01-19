Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarına katılmak için kupaya sarılan Trabzonspor şoku yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor’a misafir olan bordo-mavililer mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Bu sonucun ardından Trabzonspor’un gruptan çıkma şansı oldukça zorlaştı. Ersun Yanal’ın öğrencileri maça baskılı başlayan taraftı. 14. dakikada Pereira’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda, kaleci Hasan Hüseyin Akınay meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aytaç Kara’nın 23’te uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği serbest atışta, kaleci Hasan Hüseyin Akınay, topu güçlükle üstten kornere yolladı. Mehmet Menderes’in 28 ve 43’teki şutlarında kaleci Estaban gole izin vermedi.

Sessizlik bozulmadı

İkinci yarıda gol için yükleniyordu bordo-mavililer. 59. dakikada gole hasret olan Suk’un şutunda yerden seken topu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere gönderdi. 72. dakikada Gümüşhanespor ceza alanı içinde Medjani’nin kafa ile indirdiği topu Yusuf Yazıcı gelişine bir vuruşla kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90+3. dakikada hızlı gelişen Gümüşhanespor atağında sağdan ceza alanına giren Ali Özgün’ün yerden şutunda top yandan auta çıktı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Grupta gelecek haftaki son maçlarda Gümüşhanespor, iddiası bulunmayan Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde, gruptan çıkmayı garantileyen Konyaspor’u ağırlayacak. Bordo-mavililer son 16 turuna yükselebilmek için Konyaspor’u yenip, Gümüşhanespor’un mağlup olmasını bekleyecek.