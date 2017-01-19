Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetsk’ten transfer ettiği Oleksandr Karavayev, bu sezon sarı-lacivertli formayı giyen tek Ukraynalının kendisi olmayacağına işaret etti. Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Karavayev, orta saha arayışındaki sarı-lacivertlilerin milli takımdan arkadaşı Sergiy Sydorchuk’la yakından ilgilendiğini belirtirken, “Sydorchuk kaliteli bir oyuncu, takıma güç katacaktır. Onun gelmesi sürpriz olmaz” dedi. Karavayev, Fenerbahçe’deki günleri hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Terör olaylarıyla ilgili soruya, “Dünyada da birçok saldırı oluyor. Buna Batı Avrupa da dahil. Bizde de durum farklı değil. Türkiye’de şu anda hayat normal” cevabı veren Karavayev, ilk fırsatta ailesini de İstanbul’a getireceğini vurguladı.

Derbi kaybetmememiz gerek

Yeni takım arkadaşlarıyla gayet iyi anlaştığını belirten Karavayev, “Burada samimi bir ortam var. Lens’le arkadaş olduk, sürekli iletişim halindeyiz” derken, “Ukrayna’daki arkadaşlarım benden RvP imzalı formalar istedi. Takımda bir çok yıldız var. Mesele Van Persie, Skrtel gibi. Onlar çok büyük futbolcular ama son derece alçak gönüllüler” yorumunda bulundu. Eski hocası Yuri Vernydub ile Dirk Advocaat’ı kıyaslayan Karavayev, “Yuri herkesle tek tek ilgilenirdi. Advocaat ise takım olgusuna inanıyor” yorumunu yaptı. Ukraynalı, Fenerbahçe taraftarı için ise, “Onlar takıma aşık, Bana takım için ölümü bile göze aldıkları söylendi. Bir maç, özellikle derbi kaybettiğimizde dışarı çıkmaktansa evde oturmamız daha iyi olacağı da belirtildi” diye konuştu.

> M. Emin uluç