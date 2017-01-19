Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir tarafta Bruma, bir tarafta Rodrigues... “Bu Galatasaray kanatlanır” derken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığ maçında sağda görev yapan Rodrigues’in hiçbir katkıda bulunamaması teknik heyeti hayal kırıklığına uğrattı. Konya karşısında sol çizgide müthiş bir performans sergileyen, galibiyet golünün asistini de yapan Rodrigues, önceki gün Bruma’nın solda oynadığı maçta sağ çizgide denendi. Herkes mücadelenin ikinci yarısında Rodrigues’e kilitlenmişti ama sarı-kırmızılıların akınları Bruma üzerinden şekillendi. Portekizli futbolcu da kendini kanıtlama çabasına girip, Rodrigues’e “Sol benim yerim” mesajı vermeye çalışınca Teknik Direktör Jan Olde Riekerink hiç bekletmeden iki isimle de ayrı ayrı konuşma yaptı.

Yasin de solu istiyor

Hollandalı çalıştırıcı, “Tercih şansınız yok, nerede görev verilirse orada oynayacaksınız ve en iyi performansınızı göstereceksiniz” ifadeleriyle Garry Rodrigues’i de, Bruma’yı da uyardı. Hafta sonu Karabük ile zorlu bir mücadeleye çıkacak Galatasaray’da Riekerink’in maçın gidişatına göre iki ismin görev bölgesinde değişiklikler yapacağı ama ilk etapta Bruma’yı solda kullanmayı düşündüğü aktarıldı. Affedildikten sonra Elazığ maçında forma giyen Yasin Öztekin de daha önce “Solda daha iyiyim”şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.