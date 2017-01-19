Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin favori ismi Sırp Novak Djokovic, Özbek Denis Istomin'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı.

Dört saat 48 dakika süren maçta Djokovic'e 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 üstünlük kuran Istomin, tur atladı. Son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etmiş oldu.

Pliskova ve Cibulkova rakiplerini geçti

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rus Anna Blinkova'yı 6-0, 6-2, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova da Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

İkinci tur mücadelelerinde kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, Japon Naomi Osaka karşısında 6-4, 6-2, 17 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Hırvat Donna Vekic önünde 6-1, 6-3 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi.