Şanlıurfaspor, puanını 12'ye yükseltirken, ev sahibi ekibin henüz puanı bulunmuyor.
19. dakikada Şanlıurfaspor'dan ceza sahası içinde topu alan Mertcan Çam, geri pas vererek topu Oktay Delibalta'ya gönderdi. Delibalta'nın kaleye çektiği top filelerle buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
72. dakikada Şanlıurfaspor'dan İzzet Yıldırım, orta sahadan aldığı meşin yuvarlağı ceza sahası içine taşıdı. Sağ kanattan topu alan Artun Akçakın, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 2-0
Karşılaşma, Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oktay Önge
Kırklarelispor: Polat Keser, Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Enis Çeliksu (Dk. 46 Soner Birinci), Mustafa Soytaş (Dk. 67 Nazif Şener), Barış Bakır, Mikail Albayrak, Osman Torun, Sedat Debreli (Dk. 46 Ahmet Baykal), Şahinali Terzi, Bahadır Öztürk
Şanlıurfaspor: Vjekoslav, Mertcan Çam (Dk. 76 Abdulaziz Solmaz), Artun Akçakın, Askar, Oktay Delibalta, Hüseyin Kala (Dk. 77 Batuhan Karadeniz), İzzet Yıldırım, Atiemwen (Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan), Halil Köçer, Cemil Adıcan, Şaban Özel
Goller: Dk. 19 Oktay Delibalta, Dk. 72 Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Şahinali Terzi (Kırklarelispor)