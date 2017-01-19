Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague 18. hafta büyük heyecana sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Ülker Sport Arena'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'ı ağırlıyor. Ligde geride kalan 17 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Panathinaikos ise 10 galibiyet, 7 mağlubiyet 5 sırada bulunuyor. İki ekibin galibiyet sayıları aynı ancak Panathinaikos Superfoods, averajla Fenerbahçe’nin önünde bulunuyor.

Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods maçı BeinSports 3'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe’de son durum

Fenerbahçe, son Euroleague mücadelesinde Kızılyıldız deplasmanından 75-73 mağlup döndü. Bu maçta Luigi Datome 16 ve Ekpe Udoh 16, Bogdan Bogdanovic ise 12 sayı üretti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 10 galibiyette kaldı. Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Başantrenörü olarak çıkacağı 100. Euroleague müsabakası olacak.

Fenerbahçe'de Anthony Bennett, Euroleague kadrosuna eklenmiş ve bu maçta forma giyebilecek durumda.

Ekpe Udoh, son 11 Euroleague maçında da en az bir blok yaptı. Udoh, son 12 Euroleague mücadelesinin 11’inde, 5 ya da daha fazla ribaund aldı. Luigi Datome, Euroleague’de son 26 serbest atışında isabet kaydetti. Ali Muhammed, Euroleague’deki son 14 maçının 13’ünde en az bir 3 sayı isabeti buldu.

Udoh, maç başına 2.1 blok ortalamasıyla birlikte Euroleague lider konumunda. Udoh, 7.5 ribaund ortalamasıyla da Euroleague genelinde dördüncü basamakta bulunuyor. Ekpe, maç başına 20.1 verimlilik puanıyla da üçüncü sırada. Ekpe Udoh, bir buçuk sezonluk Euroleague kariyerinde tutturduğu 2.18 blok ortalamasıyla, bu alanda Euroleague tarihinin en başarılı oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Luigi Datome, Euroleague kariyerinde yakaladığı %90.48 faul isabet oranıyla, bu alanda tüm zamanların en iyi üçüncü oyuncusu. Datome, beş asist daha yapması halinde, Euroleague’de bu alandaki 100. asistini yapmış olacak.

Panathinaikos’ta Son Durum

Sezona Argyris Pedoulakis yönetiminde başlayan Panathinaikos, bu koltukta görev değişikliğine gitti. Takımın başına Xavi Pascual’i getiren Yunan ekibi, kadrosunu da sezon içerisinde Kenny Gabriel ve son olarak Alessandro Gentile ile güçlendirdi.

Panathinaikos’un kadrosunda Chris Singleton, Nick Calathes, K.C. Rivers, Demetris Nichols, Mike James, James Feldeine, Nikos Pappas, Ioannis Bourousis, James Gist, Antonis Fotsis, Eleftherios Bochoridis, Vasilis Charalampopoulos ve Michalis Lountzis gibi isimler bulunuyor.

Panathinaikos, Euroleague’de bu sezon 10 galibiyet elde etti ve Fenerbahçe ile aynı galibiyet sayısına sahip. Yunan temsilcisi, son Euroleague mücadelesinde ise Anadolu Efes’i kendi evinde, bir uzatma bölümünün ardından 92-81 yendi. Bu maçta KC Rivers 23, Alessandro Gentile 15, Ioannis Bourousis ve Mike James ise 14’er sayı buldu.

Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nde ise 13 hafta sonunda 12 galibiyet ile ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekip, son resmi maçına Yunanistan Kupası’nda çıktı ve Olimpiakos’a, yarı final mücadelesinde konuk oldu. Yeşiller, Olimpiakos’u deplasmanda 67-77 mağlup ederek finale yükseldi. Bu maçta KC Rivers 27, Kenny Gabriel 14, Nick Calathes ise 11 sayı buldu.

Panathinaikos’ta James Gist’in sakatlığı bulunuyor.

Nick Calathes, son 22 Euroleague maçının 21’inde, en az 1 top çalmaya imza attı.

Chris Singleton, son 12 Euroleague mücadelesinde de en az 5 ribaund aldı. Birleşik Amerikalı oyuncu, son 10 Euroleague maçının 9’unda ise en az 1 blok yaptı.

Calathes, maç başına 6.4 asist ile Euroleague genelinde dördüncü. Yıldız oyuncu, 1.9 top çalma ortalamasıyla da Euroleague genelinde ikinci sırada yer alıyor. Chris Singleton, 1.2 blok ortalamasıyla birlikte Euroleague genelinde dördüncü basamakta yer alıyor.

Ioannis Bourousis, Euroleague kariyerinde ürettiği 1527 ribaund ve 186 blok ile her iki alanda da Euroleague’in en iyi ikinci oyuncusu. Bourousis, 2294 sayı Euroleague tarihinin en skorer üçüncü pivotu.

Fenerbahçe – Panathinaikos takım istatistikleri

Kazanılan Maç: 10 - 10

Atılan Sayı: 77.0 – 79.3

Yenilen Sayı: 76.6 – 76.0

Ribaund: 32.6 – 34.4

Asist: 17.6 – 15.2

Top Çalma: 6.1 – 6.8

Blok: 3.4 – 3.5

2 Sayı: %51.3 - %51.4

3 Sayı: %40.2 - %35.3

S.Atış: %75.2 - %71.7

Fenerbahçe – Panathinaikos istatistik liderleri

Sayı: Ekpe Udoh (12.2) – Nick Calathes (13.1)

2 Sayı %’si Lideri: Udoh (%57.7) – Mike James (%58.1)

3 Sayı %’si Lideri: James Nunnally (%51.4) – K.C. Rivers (%44.6)

Serbest Atış %’si Lideri: Kostas Sloukas (%88.1) – Ioannis Bourousis (%75.4)

Ribaund: Ekpe Udoh (7.5) – Chris Singleton (6.2)

Asist: Kostas Sloukas (4.9) – Nick Calathes (6.4)

Top Çalma: Ali Muahmmed (1.2) - Nick Calathes (1.9)

Blok Lideri: Ekpe Udoh (2.1) - Chris Singleton (1.2)

Verimlilik: Ekpe Udoh (20.1) - Nick Calathes (17.2)

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe, rakibiyle 2000 yılından bugüne dek oynadığı 13 maçta 4 galibiyet elde etti.

Euroleague 2016-2017 sezonu 12. haftasında Atina’da oynanan maç, Yunan temsilcisinin 81-70 üstünlüğüyle noktalandı. Bu mücadelede Fenerbahçe’de James Nunnally’nin 21 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Panathinaikos’ta ise Nick Calathes 16 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 5 top çalma ile maçın en değerli ismi oldu.